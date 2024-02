Verkehr in Duisburg Wieder eine Woche Vollsperrung auf der A59

Autofahrer in Duisburg wissen allerdings um die ohnehin schon hohe Belastung der Ausweichstrecken. Die stauträchtigen Straßen und Autobahnen werden dadurch noch mehr belastet. Pendler aus Richtung Walsum wählen meist innerstädtische Ausweichstrecken, um nicht auf den anderen Autobahnen in den nächsten Stau zu geraten. Das führt allerdings gerade im Duisburger Norden zu verstopften innerstädtischen Straßen, so dass Autofahrer ohnehin noch mehr Geduld mitbringen müssen.