Hafen-Jam in Szenekneipe : Ruhrorter „HFN Jam“ ist kult

Duisburg Am Donnerstagabend findet das spezielle „Hafenkonzert“ zum 90. Mal in der Ruhrorter Szenekneipe „Zum Hübi“ statt.

Mittlerweile ist es kult, was sich seit Februar 2012 im „Hübi“, der „Kneipe am Hafen“, monatlich zuträgt. An jedem letzten Donnerstag im Monat treffen sich in der besagten Szenekneipe auf der Ruhrorter Hafenpromenade nämlich Leute, die miteinander Live-Musik machen. „HFN Jam“ heißt die Veranstaltung, die im Sommer meist draußen, ansonsten drinnen stattfindet. Am kommenden Donnerstag, dem 25. Juli, um 19.30 Uhr, geht die 90. Ausgabe über die Bühne.