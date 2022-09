Hochkultur für alle : 8000 Zuschauer beim “Haniel Klassik Open Air“ in Duisburg

Duisburg Das fünfte „Haniel Klassik Open Air“ lockte am Freitagabend Tausende Menschen auf den König-Heinrich-Platz. Moderator Götz Alsmann führte durch ein abwechslungsreiches Programm voller Italien- und Chinabezüge.

Der Schwerpunkt lag dabei zunächst auf der italienischen Oper und später auf China , anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Duisburgs Städtepartnerschaft mit Wuhan. Beides kulminierte in der besonders beliebten Tenor-Arie „Nessun dorma“ aus der China-Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini mit dem glänzenden georgischen Tenor Irakli Kakhidze und dem von Chordirektor Gerhard Michalski knackig einstudierten Chor der Deutschen Oper am Rhein .

Eine Besonderheit war der Auftritt der beiden chinesischen Perkussionistinnen Lin Chen und Beibei Wang. Sie beeindruckten mit dem effektvollen ersten Satz aus dem Konzert für Marimbaphon, Vibraphon und Orchester von Emmanuel Séjourné, Jahrgang 1961. Zuvor zeigten sie ihre leichthändig servierte, aber enorme Energie mit einer treibenden Improvisation an traditionellen Trommeln, zwischendurch auch etwas ruhiger an ungewöhnlicheren Klangerzeugern wie Wasserbecken. Chen und Wang sind wieder zu erleben im ersten Philharmonischen Konzert der neuen Saison 2022/23 am 7. und 8. September, jeweils um 19.30 Uhr, in der Philharmonie Mercatorhalle. Karten und weitere Infos im Netz unter www.theater-duisburg.de.