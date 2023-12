Streik in Duisburg 800 Stahlarbeiter demonstrieren für höhere Löhne

Duisburg · Die Mitarbeiter der großen Stahlbetriebe in Duisburg haben am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Es geht ihnen unter anderem um eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden in der Woche. In den kommenden Tagen sind weitere Aktionen geplant.

Die Streikenden vor Tor 1 bei HKM. Foto: IGM/Nathalie Kowalski

Am Montag haben sich 800 Beschäftigte der vier Stahlbetriebe (HKM, Thyssenkrupp Steel Europe Hüttenheim, Baosteel Tailored Blanks und Salzgitter Mannesmann Forschung) im Duisburger Süden am Warnstreik in der Tarifbewegung Stahl 2023, beteiligt. Der Warnstreik begann mit einem Aufmarsch ab Tor 9 des thyssenkrupp Steel Europe Werks in Hüttenheim, zusammen mit Beschäftigten der Baosteel Tailored Blanks. An Tor 2 auf der Mannesmannstraße schlossen sich Beschäftigte von HKM und SZMF (Salzgitter Mannesmann Forschung), an. Insbesondere die zahlreichen Auszubildenden, die den Demonstrationszug anführten, waren laut. Die Warnstreikkundgebung fand auf der Schulz-Knaudt- Straße gegenüber von Tor 1 vor der Hüttenschenke der HKM statt. Eigens für diese Warnstreikkundgebung wurde die Straße von der Polizei gesperrt. „Jetzt geht’s los!“ rief Karsten Kaus zu Beginn den streikenden Stahlarbeitnehmern zu. „Wir führen eine Tarifrunde nicht mit dem Ziel einen Arbeitskampf durchzuführen. Wir führen eine Tarifrunde, um ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten zu erreichen. Im Zweifel werden wir den Arbeitgebern unsere Entschlossenheit auch mit einer Ausweitung unseres Arbeitskampfes sehr deutlich zeigen.“ Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie unter anderem ein Lohnplus von 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber hatten in der ersten Runde eine Erhöhung um 3,1 Prozent für 15 Monate angeboten. Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung hatten sie als „weder organisierbar noch finanzierbar“ zurückgewiesen. Auch die zweite Runde brachte keine Annäherung. Eine dritte Runde ist für den 11. Dezember geplant. Am Dienstag ruft die IG Metall die Beschäftigten des Thyssenkrupp Steel Europe Werks Hamborn/Beeckerwerth zum Warnstreik auf. Für Mittwoch, 6. Dezember, wird der erste Onlinestreik in der Stahlindustrie für die Beschäftigten in den Büros, im Homeoffice und bei der mobilen Arbeit vorbereitet.

(RP)