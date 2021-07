Unfall in Buchholz : Radlerin (74) missachtet rote Ampel und wird lebensgefährlich verletzt

Unfall in Buchholz

Die Verletzte wurde in die Buchholzer Klinik gebracht. (Symolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Duisburg Weil sie bei Rot über die Ampel gefahren sein soll, stieß eine 74-jährige Radfahrerin in Buchholz am Freitag mit einem PKw zusammen. Sie kam ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunsfall ist am Freitag eine 74-jährige Radfahrerin in Buchholz lebensgfährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau gegen 14.20 Uhr die Zimmerstraße in Richtung Bregenzer Straße. In Höhe der Sittardsberger Allee soll sie nach Zeugenaussagen das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet und in den Kreuzungsbereich gefahren sein.