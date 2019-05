Kontrolle bei Duisburg eskaliert : 61-Jähriger zeigt Softair-Waffe statt Fahrschein

Der Hauptbahnhof in Duisburg (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Anstatt eines Fahrscheins zeigte ein 61-jähriger Fahrgast eines Regionalzuges dem Kontrolleur eine Softairwaffe. Die Bundespolizei nahm den Mann daraufhin am Duisburger Hauptbahnhof vorläufig fest.

Ein Zugbegleiter kontrollierte am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.10 Uhr auf dem Zug RE 1 hinter Mülheim an der Ruhr einen Fahrgast. Der 61-Jährige wollte seinen Fahrschein jedoch nicht vorlegen und verwies nur auf seine Waffe, die er in der Jackeninnentasche mit sich führte. Der Zugbegleiter informierte sofort die Bundespolizei und behielt den Mann im Auge.