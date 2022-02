60 seconds to Napoli : Pizza-Kette will im Juli im Mercator One eröffnen

Pizza-Kette will im Juli im Mercator One eröffnen

Lange waren die Verantwortlichen beim Mercator One auf dem Portsmouthplatz auf der Suche nach einer Gastronomie für das Erdgeschoss nebst Außenterrasse. Die Pandemie sorgte in der Gastro-Branche für große Zurückhaltung. Doch jetzt scheint der Bann gebrochen: Mit der Kette „60 seconds to Napoli“ (60 Sekunden bis Neapel) siedelt sich dort ein Vertreter der italienischen Küche an. „Unseren nächsten Standort eröffnen wir in der neuesten und modernsten Location in Duisburg“, versprechen die Pizzabäcker auf Facebook. Man sei „begeistert von der 400 Quadratmeter großen Fläche, die rundum verglast ist“. Der „tolle Außenbereich biete noch einmal mehr als 200 Plätze. Die Eröffnung sei im Juli geplant.