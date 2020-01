Kostenpflichtiger Inhalt: Streit um 6-Seen-Wedua geht in die nächste Runde : Große Bauprojekte im Duisburger Süden stehen im Fokus

Eine Mediation soll helfen, 6-Seen-Wedau ökologischer und sozialer zu gestalten. Foto: loidl

SÜDEN Drei Bauprojekte treiben die Politiker des Duisburger Südens in ihrer nächsten Sitzung um: 6-Seen-Wedau, Am Alten Angerbach und das Projekt zwischen Duisburg-Rahm und Düsseldorf-Angermund mit der prosaischen Bezeichnung DU_01 stehen am 23. Januar auf der Tagesordnung.