6-Seen-Wedau : „Modellprojekt für hochwertiges und klimagerechtes Wohnen“

So soll die künftige „Architekturmeile“, die Traverse zwischen den Quartieren „Neue Gartenstadt“ und „Seequartier“ aussehen. Foto: Gebag

Duisburg Die Traverse soll eines der Aushängeschilder des größten Stadtentwicklungsprojekts in NRW werden. Aktuell laufen dort noch Erschließungsarbeiten. Was die neue „Architekturmeile“ so besonders macht.