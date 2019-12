Festnahme in Spanien : Pensionierter Polizist aus Duisburg soll eigene Tochter vergewaltigt haben

Festnahme in Spanien

Der Mann wurde bereits am Dienstag in Spanien festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Duisburg Die spanische Polizei hat am Dienstag einen europäischen Haftbefehl gegen einen aus Duisburg stammenden Mann (55) in Calpe/Alicante vollstreckt. Er soll seine eigene Tochter mehrfach missbraucht haben.

Dem 55-Jährigen wird zur Last gelegt, seine inzwischen 33 Jahre alte Tochter im Kindes- und Jugendalter missbraucht und zuletzt im Alter von 15 Jahren vergewaltigt zu haben.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen seit 2012 pensionierten Polizeibeamten des Landes Nordrhein-Westfalen, der nach seiner Pensionierung in Spanien lebte.

Die Tochter des Beschuldigten hatte gegen ihren Vater bei der Polizei in Duisburg Strafanzeige wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung erstattet. Zudem ergaben sich laut Polizei Duisburg aus den Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen eine Vielzahl von Personen in Bergisch Gladbach und anderswo Hinweise darauf, dass eine der dort beschuldigten Personen möglicherweise als Tatverdächtiger einer Sexualstraftat zum Nachteil der Anzeigenerstatterin in Betracht kommen könnte.