Wassertemperatur gesenkt : Zu kalt – 50 Prozent weniger Besucher in Bädern

Die hier abzulesende Wassertemperatur von knapp 28 Grad Celsius wird in Bädern vor Ort leider nicht mehr erreicht Foto: dpa/Sina Schuldt

Duisburg In den Duisburger Hallenbädern wurde die Wassertemperatur um zwei Grad Celsius von 28 auf 26 Grad Celsius abgesenkt. In diesem Zusammenhang sei ein Rückgang von etwa 50 Prozent der Badegäste festzustellen, so die Stadt.

Die Duisburger Schwimmbäder sind ebenfalls stark von der Energiekrise getroffen. Die Stadt hat Maßnahmen ergriffen, um generell den Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden zu reduzieren. Für die Hallenbäder bedeutet dies, die Absenkung der Wassertemperatur und der Lufttemperatur um jeweils zwei Grad Celsius.

Die Kinderbecken in den Hallenbädern sind nicht von den Einsparungen betroffen und werden weiterhin auf 30 Grad Celsius geheizt. Für den Schulunterricht in den Bädern würde sich nach Angaben von DuisburgSport nichts ändern – abgesehen vom Schwimmen in etwas kälterem Wasser. Die allgemeine Beleuchtung bleibt für einen sicheren Betriebsablauf bleibt eingeschaltet.

Info Bereiche die nicht verändert werden Die Raumtemperatur.der Duisburger Sporthallen wird weiterhin bei 17 Grad Celsius liegen.

Die Wassertemperatur der Duschen der Bäder und Sportstätten wird nicht abgesenkt.

Notwendige Beleuchtung bleibt eingeschaltet.

Nach Angaben der Stadt sind die aktuellen Bemühungen um Einsparung von Energie vor allem bedingt durch die Energieknappheit und haben nicht in erster Linie mit finanziellen Einsaptungen zu tun.

Eine konkrete Bezifferung der eingesparten Energiemenge sei derzeit wegen der kurzen Zeit noch nicht belastbar möglich, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Die Prognose hätte aber ein erzielbares Einsparpotenzial von immerhin zwölf Prozent ergeben, heißt es.

Die Energiekosten der von DuisburgSport betriebenen Bäder lagen im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2019 bis 2021) bei rund 1,1 Millionen Euro. Eine zuverlässige Prognose für die nächsten Jahre könne angesichts der weltpolitischen Lage momentan nicht abgegeben werden.

Die durch die gestiegenen Energiekosten anfallenden Belastungen würden nur in kleinen Teilen durch die beschriebenen Maßnahmen kompensiert werden. Eine Umlage auf die Besucher durch die Erhöhung der Eintrittspreise sei bislang aber nicht geplant. Andere Badbetreiber in anderen Kommunen, bei denen die Badegäste sich lieber nicht in kälterem Wasser tummeln wollen, wälzen die Mehrkosten auf die Schwimmer ab – etwa, indem sie einen „Gas-Zuschlag“ in Höhe von zwei Euro pro Badbesuch von ihren Gästen nehmen.

Die aktuelle Situation rund um das Thema Energie werde sicher noch Auswirkungen auf die Ausgestaltung künftiger Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen haben. Der Fokus werde hier noch deutlicher als bisher auf dem Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz liegen als bisher. In den im Bestand befindlichen älteren Bäder würden regelmäßig Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Diese müssten aber mittelfristig und sukzessive durch Neubauten ersetzt werden.