Missbrauch im Ferienlager : Duisburger verging sich an Jungen – sieben Jahre Haft und Sicherungsverwahrung

Duisburger verging sich an Jungen – sieben Jahre Haft und Sicherungsverwahrung

Duisburg Ein Betreuer soll auf Jugendreisen jahrelang Kinder missbraucht haben. Der 49 Jahre alter Duisburger hatte die Taten bereits gestanden. Am Donnerstag wurde der Mann nun verurteilt.

Wegen Kindesmissbrauchs wurde der 49-Jährige zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete das Landgericht Duisburg die anschließende und unbefristete Sicherungsverwahrung an – zum Schutz der Allgemeinheit. Laut Urteil soll sich der Angeklagte zwischen 2007 und 2020 immer wieder an kleinen Jungen vergangen und die Taten auch gefilmt haben.

Der geständige Angeklagte hatte zur Tatzeit als Veranstaltungstechniker beim Landesportbund (LSB) und für einen Reiseanbieter gearbeitet, der ebenfalls Kinder- und Jugendreisen etwa nach Frankreich oder Dänemark angeboten hatte. Nach Angaben einer Gutachterin habe der Mann einen Hang, sich an vorpubertären Jungen zu vergehen. Laut Urteil ist er weiterhin gefährlich.

Prozess in Duisburg

Prozess in Duisburg : Missbrauch im Ferienlager

Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für Mord an Großmutter

Prozess in Bonn

Prozess in Bonn : Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für Mord an Großmutter

Sexueller Missbrauch in Düsseldorf

Sexueller Missbrauch in Düsseldorf : Ex-Polizist wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Die Ermittler kamen dem Angeklagten erstmals im vergangenen Sommer auf die Spur. Die Eltern eines siebenjährigen Kindes hatten sich damals bei der Polizei gemeldet und Anzeige gegen den 49-Jährigen erstattet. Sie gaben an, dass der Mann sich Mitte August an ihrem Sohn vergangen haben soll.

Nachdem die Eltern den 49-Jährigen angezeigt hatten, durchsuchte die Polizei seine Wohnung und ein Wohnmobil an einem Unterstellplatz in Wanheimerort sowie die Arbeitsstelle beim LSB. Dabei stellten die Beamten in der Wohnung mehrere CDs, USB-Sticks und Festplatten mit Daten sicher.