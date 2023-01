43 Straftaten in knapp einem Jahr Polizei Duisburg nimmt 14-jährigen Intensivtäter fest

Duisburg · 43 Straftaten in nicht einmal einem Jahr – so lautet die Bilanz eines jugendlichen Intensivtäters aus Duisburg. Bei seiner Festnahme am Mittwoch wehrte sich der 14-Jährige heftig. Er biss einen Polizisten in den Arm.

20.01.2023, 11:34 Uhr

Die Polizei Duisburg hat einen 14 Jahre alten Intensivtäter festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Beamte der Duisburger Kriminalpolizei haben am Mittwochmorgen, 18. Januar, gegen 8.30 Uhr einen 14-Jährigen in Neumühl festgenommen. Ermittler zählten seit seiner Strafmündigkeit im März 2022 43 Straftaten, die auf das Konto des Jugendlichen gehen sollen. Darunter Bedrohungen, Diebstähle, unter anderem von Rollern, Körperverletzungsdelikte, Widerstand und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Taten ereigneten sich hauptsächlich im Duisburger Norden. In vier Fällen lag der Tatort in Krefeld. Zuletzt schlug der Teenager mit einem Komplizen auf der Bernhardstraße in Neumühl zu. In der Nacht zum 5. Januar verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, weil sich ein Duo an dem Mofa seines Nachbarn zu schaffen machten. Die beiden fuhren mit dem Mofa davon, stürzten und rannten vor den Beamten weg. Die Polizisten holten die beiden mutmaßlichen Diebe ein und stellten sie. Der 14-Jährige hatte bei seiner Festnahme einen Joint dabei, sein Komplize zwei Schraubendreher. Die Polizisten stellten den Roller sicher und brachten die Jugendlichen zur Wache. Dort führten sie bei dem 14-Jährigen einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm ein Arzt zusätzlich eine Blutprobe. Anschließend übergaben die Einsatzkräfte die Jugendlichen an Erziehungsberechtigte. Bei der Festnahme und der Verkündung des Haftbefehls am Mittwoch, 18. Januar, leistete der 14-Jährige Widerstand. Als ein Ermittler ihm Handschellen anlegen wollte, riss der Jugendliche sich los und biss dem Beamten durch die Winterjacke in den Arm. Mit Hilfe weiterer Polizisten gelang es, dem 14-Jährigen Handschellen anzulegen und ihn ins Gewahrsam zu bringen. Von dort aus führt ihn sein Weg nun in eine Jugendstrafanstalt. Der Beamte verletzte sich leicht, konnte aber im Dienst bleiben.

