Trotz Digitalisierung wird noch auf Papier geschrieben : 425 Millionen Briefe in Asterlagen bearbeitet

Briefverteilzentrum. Foto: DHL

(mtm) Rekordverdächtig: Im Briefzentrum der Deutschen Post an der Dr. Alfred-Herrhausen-Allee in Asterlagen haben die Mitarbeiter 2019 rund 425 Millionen Sendungen bearbeitet. Das teilte die Post am Dienstag mit.

