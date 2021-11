Neue Regeln ab Mittwoch : Duisburger Verkehrsgesellschaft führt 3G in Bus und Bahn ein

Eine Straßenbahn der DVG auf ihrer Fahrt zwischen Duisburg und Düsseldorf. Foto: Daniel Tomczak/DVV

Duisburg Die Überprüfung der neuen Regeln will das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt Duisburg und der Polizei stichprobenartig durchführen. Zudem sind Schwerpunktkontrollen geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Mittwoch gelten die Regeln des neuen Infektionsschutzgesetzes auch in den Bussen und Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG). Das teilte die DVG am Dienstag mit und appellierte an ihre Fahrgäste, nur noch genesen, geimpft oder getestet Bus und Bahn zu fahren. Die 3G-Regel gelte auch für das Angebot „myBUS“.

Die Stadt Duisburg, die DVG und die Polizei sollen die Einhaltung der 3G-Pflicht stichprobenartig und mit Schwerpunktkontrollen überprüfen. „Wir werden zum Schutze aller Fahrgäste gemeinsam jeden Verstoß gegen die 3G-Pflicht konsequent sanktionieren“, sagt Duisburgs Krisenstabsleiter Martin Murrack. „Die 3G-Regel in Bus und Bahn ist eine weitere notwendige Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen sich an die neue Regel zu halten.“

DVG-Vorstand Marcus Wittig betonte, dass die Gesundheit und Sicherheit der Fahrgäste und Beschäftigten an oberster Stelle stehe. Fahrgäste müssen laut DVG in Bus und Bahn einen Impf- oder Genesenen-Nachweis, einen negativen Schnelltest oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, sowie einen Lichtbildausweis mit sich führen. Ausgenommen von der 3G-Pflicht sind Schülerinnen und Schüler sowie Kinder unter sechs Jahren.

Die DVG will die Fahrgäste über die 3G-Regel mit Plakaten, Durchsagen und Aufklebern in den Fahrzeugen und an Haltestellen, über Hinweise auf den digitalen Informationstafeln sowie über ihre Internetseite und Social-Media-Kanäle informieren. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf der DVG-Internetseite unter www.dvg-duisburg.de/corona.

(mlat)