Fall von „Love Scramming“ in Duisburg Liebe vorgespielt und Senior ausgeraubt – 39-Jährige in Untersuchungshaft

Nachdem das Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse erlassen hatte, klickten am 2. Februar die Handschellen. Die Ermittler nahmen die Verdächtige in ihrer Wohnung in Oberhausen fest und stellten mutmaßliches Beweismaterial sicher. Sie befindet sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubs in Untersuchungshaft.