Förderung in Höhe von 37 Millionen : Verjüngungskur für den City-Wohnpark

Förderung in Höhe von 37 Millionen

Ina Scharrenbach übergab die Fördermittelbereitstellung an Oberbürgermeister Sören Link (M.) und Gebag-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer. Foto: Gebag

Duisburg NRW-Ministerin Ina Scharrenbach übergab am Mittwoch den Fördermittelbescheid in Höhe von 37 Millionen Euro.

Den Termin hat Sören Link besonders gerne wahrgenommen. Am Mittwoch war Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Ministerin für Bauen und Kommunales, im City-Wohnpark zu Gast. Und sie hatte ein schönes Gastgeschenk im Gepäck. Das war immerhin der Fördermittelbescheid des Landes für die Sanierung der zwischen Hochfeld und Innenstadt gelegenen Wohnanlage, die in den 1970er-Jahren erbaut wurde. Nicht weniger als 37 Millionen erhält die Stadt aus Mitteln des landesweiten Modernisierungsprogramm "Besser Wohnen – Zu Hause im Quartier". Mit diesem Programm wird gezielt in den bereits vorhandenen Wohnungsbestand investiert und bezahlbares Wohnen langfristig gesichert.