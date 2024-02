Verpuffung und Wohnungsbrand in Duisburg 37-Jähriger soll Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben

Polizei und Feuerwehr waren am 17. Januar gegen 6.50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Grabenstraße ausgerückt. Aufgrund einer Verpuffung in einer Dachgeschosswohnung geriet sie in Brand. Ein Mann (37) wurde damals schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt, nachdem er aus dem Fenster gesprungen war. Er war von zwei Ersthelfern versorgt worden, die danach auch noch gesucht wurden, weil der 37-Jährige eine ansteckende Krankheit gehabt haben soll.