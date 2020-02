Digitalpakt des Landes NRW : 35 Millionen für digitale Schulen in Duisburg

Schüler einer siebten Klasse lernen mit iPads im Mathe-Unterricht. Das könnte auch in Duisburg einmal Schulalltag werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Duisburg Viel Geld für Computer, Tablet, W-Lan & Co.: Für insgesamt 35 Millionen Euro soll die digitale Infrastruktur an Duisburgs Schulen aufgepeppt werden. Der Digitalpakt des Landes soll es möglich machen.

Im September 2019 hatte das Land den Digitalpakt für die Schulen beschossen, von dem auch Duisburg neben den Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020“ und dem sogenannten Wirtschaftlichkeitslückenmodell erheblich profitieren soll. Momentan hakt es bei der digitalen Ausstattung an vielen Duisburger Schulen noch enorm: Wenn sich 15 Schüler in einem Informatik-Kurs gleichzeitig anmelden, geht häufig der schuleigene Server in die Knie. Vernünftiger Unterricht mit schnellem Internet ist da nicht mehr möglich. So kommt es nicht selten vor, dass Schüler ihr mitgebrachtes eigenes Smartphone einsetzen, um in angemessener Zeit online arbeiten zu können.

Vielfach fehlt es sowohl an der notwendigen Ausstattung der Hardware – also Computer, Tablets, Routern, Servern, Laptops, Smartphones – als auch an den erforderlichen Breitbandkapazitäten. In dieser Hinsicht läuft es: Der Rat der Stadt hatte bereits im Oktober 2018 dem Breitbandkonzept zugestimmt. Das hat es sich zum ehrgeizigen Ziel gemacht, bis Ende des laufenden Jahres alle weiterführenden Schulen in Duisburg ans Breitbandnetz anzuschließen. 100 Mbit/s sollen die Leitungen dann hergeben. Dies wird aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ finanziert.

INFO Bis Ende 2025 soll alles fertig sein Budget Das Schulträgerbudget für Duisburg beträgt rund 31,5 Millionen Euro. Dazu hat die Stadt einen zehnprozentigen Anteil beizutragen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 35 Millionen Euro. Fristen Das Budget muss bis Ende des Jahres 2021 beantragt werden. Das gesamte Auftragsvolumen ist dann nach den Bestimmungen des Landes bis Ende 2025 abzuarbeiten.

„Aufgrund neuer, komplexer Anforderungen an den Schulalltag sei „eine flexible Handhabung der digitalen Medien zwingend erforderlich“, hatte die Verwaltung festgestellt. Das Konzept listet stadtweit insgesamt 54 Schulstandorte auf, die davon profitieren sollen. Dies gilt für alle weiterführenden Schulen einschließlich der Berufskollegs und etwaiger Zweitstandorte. Grundschulen sollen ebenfalls partizipieren, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe des zu schaffenden Leitungsnetzes für die weiterführenden Schulen befinden, ansonsten soll die Anbindung der Grundschulen in einem zweiten Schritt in den nächsten Jahren erfolgen. Technisch ist dafür vorgesehen, die Schulen über ein Lichtwellenleiternetz (LWL) anzuschließen. Dies übernimmt die Duisburg CityCom GmbH (DCC), eine hundertprozentige Tochter der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV). Neue Stichleitungen an den Schulen sollen den Anschluss über freie Lichtwellenleiter des bestehenden Netzes der DCC gewährleisten. Die DCC betreibt seit 1996 ein derartiges Lichtwellenleiternetz.

Der Digitalpakt geht nun noch einen Schritt weiter. Dazu gehört auch, dass flächendeckend schulisches W-Lan bereitgestellt wird. An vielen Standorten müssen die internen Netze auf Gigabit umgebaut werden, was hohe Investitionen erforderlich macht. Erst bei nachhaltiger IT-Infrastruktur, so heißt es in einer Vorlage für den Schulausschuss, können Mittel aus dem Digitalpakt (siehe Box) für Endgeräte wie PCs, Projektionsmedien etc. angeschafft werden. Die Stadt muss für jede zur Förderung vorgesehene Schule ein „individuelles technisch-pädagogisches Einsatzkonzept“ erstellen. Dazu gehört auch eine Qualifizierung der Lehrer. Die Konzepte sollen bis zum Sommer fertig sein. Ein entsprechender Entwurf wird den Schulen als Cloud-Lösung digital zur Verfügung gestellt.

Frederik Ahlemann von der Uni Duisburg-Essen hat einen Vorschlag für eine komplexe Arbeits- und Projektstuktur entwickelt, um die Abläufe zu vereinheitlichen. Der Aufwand ist beträchtlich: Zur Umsetzung der Mittel des Digitalpaktes werden im Schulamt sieben Stellen und beim IT-Dienstleister DU-IT zwei Stellen zusätzlich eingerichtet.