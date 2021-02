Vorfall in Duisburg : 35-Jähriger zeigt Polizisten am Hauptbahnhof den Hitlergruß

Gegen den Mann wird nun ermittelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Duisburg Bundespolizisten nahmen am Samstagmorgen am Duisburger Hauptbahnhof einen Mann in Gewahrsam, der sie zuvor mit dem Hitlergruß begrüßt hatte. Der 35-Jährige hatte keine Papiere dabei und Alkohol im Blut.

Ein polnischer Mann (35) ging am Samstagmorgen (20. Februar), um 7.40 Uhr, im Duisburger Hauptbahnhof an einer Streife der Bundespolizei vorbei und begrüßte sie mit den Worten „Heil Hitler“. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Der 35-Jährige wurde durch die Uniformierten nach seinem Hitlergruß kontrolliert. Er führte keine Ausweisdokumente mit sich und wurde daraufhin zur Wache gebracht. Auf der Dienststelle konnten seine Personalien festgestellt werden. Bei dem Mann wurde daraufhin ein Alkoholwert von 0,9 Promille gemessen.

Der Tatverdächtige gab an, dass er der Polizei mit einem „anständigen deutschen Gruß“ begegnen wollte. Er wurde als Beschuldigter aufgrund der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen belehrt und anschließend von der Dienststelle entlassen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

(atrie)