Kontrollen in Bus und Bahn : Keine Maske: 35 Bußgelder verhängt

Gemeinsame Kontrolle von DVG und Ordnungsamt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes haben in der vergangenen Woche insgesamt 35 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro verhängt, weil Fahrgäste in den Bussen und Bahnen der DVG nicht die vorgeschriebenen Masken trugen.

Die Ticketprüfer der DVG haben gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes insgesamt 22.916 Fahrgäste in den Bussen und Bahnen im gesamten Liniennetz sowie an den Haltestellen kontrolliert.

Seit dem 25. Januar 2021 ist das Tragen von medizinischen Masken in Bussen, Bahnen und an Haltestellen durch die Coronaschutzverordnung verpflichtend festgelegt. Die Ordnungsbehörden verhängen gegen Fahrgäste ohne medizinische Gesichtsmaske oder nicht korrekt angelegte Maske sofort ein Bußgeld. DVG und Stadt Duisburg gehen damit weiterhin konsequent gegen die Nichteinhaltung der Tragepflicht vor.

Das scheint auch durchaus notwendig zu sein: 78 Mal wurden Fahrgäste ohne oder ohne eine richtig angezogene Maske in Bussen und Bahnen erwischt. Bei zwei Maskenverweigeren machte die DVG von ihrem Hausrecht Gebrauch und verwies diese Fahrgäste aus Bus und Bahn. In den übrigen Fällen wurde zumindest die Maske nach Ermahnung aufgesetzt. An Haltestellen gab es sogar 192 Fälle, in denen die Wartenden keine Maske trugen.

Darüber hinaus kontrollierte die DVG auch die Fahrausweise. Insgesamt 681 Fahrgäste wurden ohne gültigen Fahrausweis angetroffen. Das entspricht einer Beanstandungsquote von knapp drei Prozent.

