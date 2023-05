Lebenslange Haft Mülheimer (34) erstach Ehefrau vor den Augen seiner Kinder

Fast ein Jahr nach einer tödlichen Gewalttat auf einem Spielplatz in Mülheim an der Ruhr hat das Duisburger Landgericht am Dienstag einen 34-jährigen Mann verurteilt. Der Angeklagte, der seine Ehefrau vor den Augen der drei gemeinsamen Kinder erstochen hatte, erhielt am Dienstag wegen heimtückischen Mordes eine lebenslange Haftstrafe.