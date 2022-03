Warnstreik der Erzieherinnen : „Wer hat denn den Laden am Laufen gehalten? – Das wart Ihr!“

Bei strahlendem Sonnenschein waren mehrere Hundert Erzieherinnen dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt. Foto: Mike Michel

Duisburg Rund 300 Erzieherinnen haben sich am Dienstagmorgen an einem Warnstreik in Duisburg beteiligt. Bei einer Kundgebung vor dem Rathaus forderten sie mehr Geld und Anerkennung für ihren Beruf. Einige Kitas bleiben daher am Dienstag geschlossen, in anderen gibt es eine Notbetreuung.

Mit Trillerpfeifen, Klatschen und weißen Rosen anlässlich des Internationalen Frauentages machten die rund 300 Beschäftigen – größtenteils Frauen – ihrem Unmut Luft.

Nina Dusper, Vorsitzende des Frauenrats im Verdi-Bezirk Duisburg-Niederrhein, brachte es auf den Punkt angesichts des Krieges in der Ukraine, des laufenden Tarifstreits und des Frauentages: „Was könnte da heute besser passen als Euer Streik?“, fragte sie an die Adresse der Erzieherinnen. Da war ihr der Applaus sicher.

Es seien die Erzieherinnen, die Kinder auch zu Frieden und Völkerverständigung erziehen würden – da sei eine bessere Bezahlung, Anerkennung und Wertschätzung eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Auch der Krieg in der Ukraine war ein Thema. Foto: Mike Michel

Dass die wegen des Streiks geschlossenen Kitas für Unmut bei den Eltern sorge, sei nachvollziehbar. Deshalb sollte man das Gespräch suchen. „Wir müssen die Eltern mit ihm Boot haben. Schließlich brauchen wir mehr Personal, sonst wird alles noch schlimmer.“

Die Erzieherinnen fordern mehr Geld, Anerkennung und Wertschätzung. Foto: Mike Michel

Ähnlich argumentierte auch die DGB-Regionsvorsitzende Angelika Wagner: „Toll, das Ihr da seit. Toll, das wir gemeinsam kämpfen. Soziale Arbeit geht uns alle an.“ Die Erzieherinnen hätten gerade in Krisenzeiten wie der Pandemie bewiesen, dass man auf sie zählen kann: „Wer hat denn den Laden am Laufen gehalten? – Das wart Ihr!“, so Angelika Wagner wörtlich.

Es sei Aufgabe der Politik, für genügend Geld im System zu sorgen, um auch Erzieherinnen angemessen bezahlen zu können. Die Fluktuation der Beschäftigten sei wegen der Arbeitsbedingungen sehr hoch – das müsste man auch in der Politik erkennen.

