Protest beim AfD-Neujahrsempfang „Ganz Duisburg hasst die AfD“

Diakon Stefan Ricken von der Homberger St.-Franziskus-Gemeinde steht am Rand der Moerser Straße in Höhe des Marktes. Er lässt den Demonstrationszug an sich vorbeiziehen – und ist sichtlich erfreut: „Dass es so viele Teilnehmer werden, hätte ich nicht gedacht. Aber auch wir haben in der Gemeinde offensiv dafür geworben.“