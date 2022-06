Neue Arbeitslosenstatistik : 2386 Ukrainer beim Jobcenter Duisburg gemeldet

Duisburg Mit der Änderung zum 1. Juni können Ukraine-Füchtligne beim Jobcenter Leistungen zur Grundsicherung beantragen. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote in Duisburg.

„Betrachtet man die Situation am Duisburger Arbeitsmarkt unabhängig von dieser Entwicklung, so zeigt sich die Zahl der arbeitslosen Menschen gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert“, erklärt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. „Auf der Stellenseite sehen wir weiterhin keine großen Bewegungen. So wurden uns 938 neue Stellen gemeldet, 76 mehr als noch im Mai. Auch der Bestand freier Stellen liegt nahezu in auf dem Niveau des Vormonats.“