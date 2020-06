Mordkommission ermittelt in Duisburg : 23-Jähriger bei Streit in Kant-Park getötet

23-Jähriger bei Streit in Kant-Park getötet

Mordkommission ermittelt in Duisburg

Duisburg Bei einem Streit einer Gruppe ist am Freitag ein 23-jähriger Mann getötet worden. Ein messerähnlicher Gegenstand kam laut Polizei bei der Auseinandersetzung zum Einsatz. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr hat sich im Immanuel-Kant-Park in Duisburg ein Streit zwischen rund 15 Personen ereignet. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. Dabei sei auch ein messerähnlicher Gegenstand eingesetzt worden, hieß es weiter.