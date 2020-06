Mordkommission ermittelt : 23-Jähriger bei Streit in Duisburger Kant-Park getötet

Duisburg Bei einem Streit einer Gruppe ist am Freitag ein 23-Jähriger in Duisburg getötet worden. Ein messerähnlicher Gegenstand kam laut Polizei bei der Auseinandersetzung in einem Park zum Einsatz. Bei dem Opfer soll es sich um ein Clan-Mitglied handeln.

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr hat sich im Immanuel-Kant-Park in Duisburg ein Streit zwischen rund 15 Personen ereignet. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. Dabei sei auch ein messerähnlicher Gegenstand eingesetzt worden, hieß es weiter. Nach Angaben der Polizei starb ein 23 Jahre alter Mann nach er körperlichen Auseinandersetzung. Rettungskräfte hatten den Duisburger ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei dem Toten um ein Clan-Mitglied. Mehrere Personen aus dem Milieu sollen sich bis zum späten Freitagabend vor der Klinik versammelt haben, in die das Opfer gebracht wurde. Die Polizei musste demnach das Gebäude bewachen.

Bei der Fahndung konnten die Beamten einen tatverdächtigen 21-Jährigen ermitteln. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe wurde bislang noch nicht gefunden.

Die Duisburger Polizei und Staatsanwaltschaft werten die Tat als Tötungsdelikt. Die Kripo hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

