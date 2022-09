22.781 Duisburger Kinder in Hartz IV-Bezug : In Marxloh und Hochfeld ist fast jedes zweite Kind arm

Kinderarmut wird nach Auffasung der Linken in Duisburg zu einem immer größeren Problem. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Duisburg In Marxloh und Hochfeld lebt fast jedes zweite Kind unter 15 Jahren in einer Familie, die Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) erhält. Die Energiepreise lässt das Armutsrisiko für Famiien weiter steigen, so die Linken.

Insgesamt 22.781 Duisburger Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren lebten nach Auskunft der Verwaltung zum Jahresende 2021 im Hartz IV-Bezug. Dies sei der Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Linksfraktion im Jugendhilfeausschuss zu entnehmen, teilte die Partei am Mittwoch mit.

Die detaillierte Auskunft zu den einzelnen Stadtteilen zeige, dass teilweise jedes zweite Kind in Armut lebt. So liege der Anteil von Kindern im SGB-II-Bezug unter 15 Jahren in Marxloh bei 48,7 Prozent aller Kinder im Stadtteil und in Hochfeld bei 49,5 Prozent aller Kinder im Stadtteil.

„Mit großer Sorge“ sehe die Linksfraktion, dass sich im Vergleich der Zahlen von 2010 bis 2021 die Kinderarmut in einzelnen Stadtteilen im Norden und in Mitte verfestigt habe, während sie in einzelnen Stadtteilen im Westen und Süden leicht zurückgegangen sei.

Das führe aus Sicht der Linksfraktion dazu, dass die Stadtteile weiter auseinanderdrifteten und Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche immer schwerer erreichbar werde.

Die Antwort der Verwaltung lasse befürchten, dass sich im kommenden Herbst und Winter das Armutsrisiko für viele Duisburger Familien aufgrund der anstehenden Steigung der Energiekosten massiv erhöhen werde.

„Uns erreichen inzwischen täglich verzweifelte Anrufe von Menschen, die Angst haben, mit doppelt und dreifach erhöhten Abschlagszahlungen für Gas und Strom an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten gedrängt zu werden“, so Linken-Sprecherin Martina Ammann-Hilberath.

