Kita-Gebühren, Grund- und Gewerbesteuer, Bus und Bahn Was sich 2023 in Duisburg zum Positiven ändert

Dringend erforderlich ist auch die Verbesserung bei Bussen und Bahnen in Duisburg. So sollen zusätzlich zu den ohnehin schon bestellten Straßenbahnen acht weitere geordert werden, um die Taktfrequenz auf den Linien 901 und 903 perspektivisch zu erhöhen. Irgendwann sollen die Bahnen dann alle fünf Minuten kommen. Was in anderen Großstädten längst Realität ist, wird in Duisburg aber auch 2023 ganz sicher (noch) nicht passieren. Schon mehrfach hat der Hersteller Alstom die Liefertermine nicht eingehalten. So werden viele Duisburger 2023 an den Haltestellen auch weiter viel Geduld mitbringen müssen.