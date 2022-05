Schon 73.845 Anträge : Fast doppelt so viele Briefwähler in Duisburg wie bei der Landtagswahl vor fünf Jahren

Briefwahl wird bei den Duisburgern immer beliebter. Foto: dpa/Oliver Berg

Duisburg Wenn am Sonntag in Duisburg die Wahllokale öffnen, hat fast jeder vierte Duisburger schon gewählt – per Briefwahl. Das ist aber nicht als Indiz für eine besonders hohe Wahlbeteiligung zu werten, auch wenn es bei der Landtagswahl 2017 nur etwa halb so viel Briefwähler in Duisburg gab.

Immer mehr Duisburger gehen nicht erst am Wahlsonntag ihre Stimme ab, sondern nutzen die Briefwahl. Bis zum Freitag hatten bereits 73.845 Duisburger einen Briefwahlantrag gestellt, das entspricht einer Antragsquote von 23,3 Prozent.

Bei der Landtagswahl gibt es in Duisburg insgesamt 317.226 Wahlberechtigte. Zum vergleichbaren Zeitpunkt hatte es vor der Landtagswahl 2017 insgesamt 39.738 Briefwahlanträge gegeben bei 328.551 Wahlberechtigten. Die Antragsquote lag daher mit 12,1 Prozent nur etwa halb so hoch wie diesmal.

Das lässt aber nicht unbedingt auf eine höhere Wahlbeteiligung schließen, denn der Trend zur Briefwahl hält schon länger an und war auch zuletzt bei den Kommunal- und Bundestagswahlen in Duisburg spürbar.

Bei der Landtagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in Duisburg bei 58,7 Prozent, einem der niedrigsten Werte landesweit. Der Wahlkreis Duisburg III (Meiderich/Beeck) kam mit 53,1 Prozent damals auf den letzten Platz unter allen 128 Wahlkreisen in NRW.

(mtm)