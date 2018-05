Duisburg: 20 Nachbarn geraten in Streit

Streit unter Nachbarn endet in Duisburg-Marxloh in Schlägerei

Duisburg Etwa 20 Nachbarn haben sich in Duisburg-Marxloh gestritten, drei Männer gerieten in eine Schlägerei. Sie standen sich mit Küchenmessern und einer Holzlatte gegenüber, als die Polizei kam.

Die Nachbarn stritten sich in der Nacht auf Donnerstag lautstark auf der Bertramstraße in Marxloh. Es ging nach Angaben der Polizei wohl um Ruhestörung. Gegen 1.15 Uhr schaukelte sich das Ganze hoch und endete in einer Schlägerei zwischen drei Männern. Die standen sich mit Küchenmessern und einer Holzlatte gegenüber, als die Streifenwagen der Polizei kamen.