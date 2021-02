Vorfall in Duisburg : 20 Männer feiern Geburtstagsparty mit Bauchtänzerin

Die Partygäste erwartet nun eine Anzeige (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg Auf einem Firmengelände in Duisburg haben mehrere Männer am Samstagabend eine Geburtstagsparty gefeiert. Zeugen riefen die Polizei – die traf wenig später auch eine leicht bekleidete Bauchtänzerin unter den Gästen an.

Gegen 20.20 Uhr wurde die Duisburger Polizei am Samstag zu einer verbotenen Geburtstagsparty gerufen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen beobachtet, wie mehrere Männer sich auf einem Firmengelände an der Styrumer Straße getroffen hatten. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie 20 Männer und eine leicht bekleidete Tänzerin vor.

Die Polizei löste die Veranstaltung daraufhin auf, die Partygäste zeigten sich einsichtig. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

(atrie)