2,5 Millionen Euro jährlich : Wie SPD und CDU die Schlaglöcher auf Duisburgs Straßen beseitigen wollen

So sieht es zurzeit auf vielen Straßen Duisburgs aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

(RP) Kampf gegen die vielen Schlaglöcher auf Duisburgs Straßen: In einem gemeinsamen Antrag zur Sitzung des Rates am 1. Juli machen sich SPD und CDU für eine Unterstützung von jährlich 2,5 Millionen Euro an die Wirtschaftsbetriebe zur Reparatur von sanierungsbedürftigen Straßen stark.

