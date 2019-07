Marxloher Theatertage : „Oh Happy Day“ zum Finale

Duisburg 180 Schüler beteiligten sich diesmal an den Marxloher Theatertagen.

Diesmal kamen die insgesamt fünf Schülertheateraufführungen aus nur drei Schulen. Das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium aus Maxloh war mit seinem „Elly Ensemble“ („A New York Fairytale“) und ihrer „Theaterellyte“ („Fuck you Nelly“) dabei, das Max-Planck-Gymnasium aus Meiderich schickte seine Theaterklassen 5a („Im Märchenwald“) und 6d („Robin Hood“) und die Gemeinschaftshauptschule Ludgerusstraße aus Walsum war mit seiner „Superstar AG“ („Unsere Schule sucht den Superstar“) angereist.

Ergänzt werden sollte das Programm durch die „Theatergruppe JobAct“, die im Vorjahr bei den MTT mit „Hamlet in Marxloh“ ihren erfolgreichen Einstand gab. Jetzt hätte ihr am 9. Mai an gleicher Stelle als Premiere gezeigte Stück „Woyzeck und Andere“ nochmals aufgeführt werden sollen. Doch daraus wurde nichts, weil zwei der Darsteller kurzfristig erkrankten. Das 2008 im Kiebitz einst gegründete „Kiebitz integratives Theater“ (KiT) brachte dagegen ihre neue Werkschau „Chaos in der Akademie“ sogar gleich zweimal zur Aufführung.