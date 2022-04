Ein Zeichen für den Frieden : 17.500 Gesamt- und Sekundarschüler beim Aktionstag gegen den Ukraine-Krieg

Beim Willy-Brandt-Berufskolleg in Rheinhausen wurde das „Peace“-Zeichen auf dem Schulhof bereits vor einigen Tagen umgesetzt. Foto: WBBK

Duisburg Als ein Zeichen für den Frieden richten die 16 Duisburger Gesamt- und Sekundarschulen am Freitag, 8. April, einen Aktionstag unter dem Motto „Schulen für den Frieden“ aus.

Die Schulen wollen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzten, indem stadtweit die insgesamt 17.500 Schüler und Schülerinnen diese Botschaft ausleben.

Die Schulen bieten eine Bandbreite von verschiedenen Angeboten an, um diese Haltung zu verdeutlichen. Die Gesamtschulen Duisburg-Meiderich, Duisburg Süd, Emschertal, wie auch die Aletta-Haniel-Gesamtschule in Ruhrort ermuntern ihre Schüler und Lehrer die Farbe „weiß“ in ihre Garderobe aufzunehmen und somit „Farbe zu bekennen“.

Die Justus-von-Liebig-Schule in Hamborn gestaltet mit ihren Klassen Friedenskerzen und zündet sie anschließend an. Danach halten die Schüler eine Schweigeminute ab. Dieser Schweigeminute schließen sich auch eine Vielzahl anderer Schulen an.

Mehrere Schulen, wie zum Beispiel die Theodor-König-Gesamtschule in Beeck, stellen mit ihren Schülern ein „Peace“-Zeichen auf dem Schulhof, welches auf einem Foto (teilweise auch von Drohnen wie bei der Gesamtschule Walsum) festgehalten wird.

Weitere Aktionen wie der Mitmachaktionsmarkt, der Erich-Kästner-Gesamtschule in Homberg, dem Waffel und T-Shirt Verkauf der Herbert-Grillo Gesamtschule in Marxloh und das Spenden von Haushaltsartikel und Medikamenten an der Heinrich-Heine Gesamtschule in Rheinhausen und der Leibniz Gesamtschule in Hamborn, ermöglichen durch die erstandenen Spenden Flüchtlingen akut und direkt helfen zu können.

Die Schulen hoffen durch diese vielseitigen und hilfreichen Aktionen ein Zeichen gegen Krieg und Hass setzten zu können.

