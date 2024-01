Sonderkontrolle der DVG 173 Fahrgäste ohne Ticket unterwegs – an nur einem Tag

Dabei werden über mehrere Stunden konsequent alle Fahrgäste daraufhin überprüft, ob sie mit einem gültigen Ticket unterwegs sind. Eine solche mehrstündige Kontrolle fand am Mittwoch, 17. Januar, an der Haltestelle „Auf dem Damm“ in Duisburg-Meiderich statt. Das Prüfpersonal der DVG kontrollierte insgesamt 7262 Fahrgäste.