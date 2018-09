Duisburg: 17-Jährige von Ex-Freund und Komplizen attackiert

Die 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bergheim Eine 17-Jährige ist am Donnerstag Opfer einer hinterhältigen Attacke geworden. An der Tat beteiligt war unter anderem ihr Ex-Freund.

Eine Jugendliche ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr von vier Männern angegriffen worden. Die 17-Jährige war zuvor am Vorflutgelände Am Damm mit ihrem Ex-Freund spazieren gegangen, um über ihre Beziehung zu sprechen. Drei Maskierte sollen plötzlich aufgetaucht sein und gemeinsam mit dem Freund auf sie eingeschlagen haben. Auch mit Messern wurde das Mädchen verletzt.