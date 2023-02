Diebe fuhren mit Lkw davon 16 Tonnen Metallgranulat aus Lagerhalle in Duisburg gestohlen

Das Metallgranulat war in sogenannten Big Packs verpackt. Die Täter schlugen am Abend gegen 21.30 Uhr zu und entwendeten insgesamt 16 Tonnen von dem Granulat aus einer Lagerhalle an der Sympherstraße. Der Rohstoff wird zur Metallveredelung genutzt. Nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler reisten die Diebe mit einem Lkw an.