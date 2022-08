Bezug zu Schüssen in Duisburg : 150.000 unterschreiben Femizid-Petition

Duisburg/Tönisvorst Im Internet fordert eine Petition bessere Schutzmaßnahmen für Mädchen und Frauen. Dabei geht es auch um den 54-jährigen Tönisvorster, der vor dem Johanniter-Krankenhaus in Duisburg zunächst seine Frau und dann sich selbst erschoss.

„Wieder eine öffentliche Hinrichtung: Mutter in Duisburg am helllichten Tag erschossen #Femizid“, schreibt Prof. Kristina Wolff am Tag nach der Tat auf www.change.org. Die Gründerin des „Femicide Observation Center Germany“ fordert in ihrer Petition „effiziente Maßnahmen“ zum Schutz von Mädchen und Frauen und richtet sich dabei direkt an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „Wann dürfen Mädchen und Frauen endlich darauf vertrauen, dass der Staat auch Ihnen das grundgesetzlich verankerte Recht auf Leben und den Schutz der körperlichen Unversehrtheit zugesteht“, fragt Wolff.