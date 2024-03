Demo gegen Rechtsextremismus in Duisburg „Diese Stadt bleibt bunt und wird niemals braun“

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Massenprotesten gegen die AfD und Rechtsextremismus. Auslöser war ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem unter anderem die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland diskutiert wurde. Das Redaktionsnetzwerk „Correctiv“ hatte die Zusammenkunft im Januar öffentlich gemacht. Allein am Wochenende des 20. und 21. Januar gingen in Deutschland insgesamt rund eine Million Menschen auf der Straße.