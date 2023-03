Verkaufsoffene Sonntage 2023 Wann die Duisburger auch sonntags shoppen können

Duisburg · Der Kunsthandwerkermarkt in der City am 2. April eröffnet auch in diesem Jahr wieder den Reigen der Open-Air-Veranstaltungen, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt ist. Was in Duisburg für 2023 geplant ist.

23.03.2023, 13:47 Uhr

Der Kunsthandwerkermarkt ist wieder der Startschuss für die Open-Air-Saison. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Die Gegensätze könnten kaum größer sein. „Weg mit der Anlassbezogenheit bei verkaufsoffenen Sonntagen!“, hatte Doris Lewitzky, Chefin des Einzelhandelsverbandes Niederrhein, erst kürzlich wieder gefordert. Dagegen lehnt die Gewerkschaft Verdi Duisburg/Niederrhein verkaufsoffene Sonntage grundsätzlich ab.