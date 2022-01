Diebstahl in Duisburg : 15-Jähriger klaut Glätteisen und schlägt Ladendetektiv

Der Junge muss nun mit einer Anzeige rechnen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Duisburg In einem Supermarkt in Duisburg hat am Montag ein Jugendlicher versucht, zwei der Geräte ohne zu bezahlen mitzunehmen. Als er angesprochen wurde, verpasste er dem Ladendetektiv einen Faustschlag. Nun droht ihm eine Anzeige.

Ein Ladendetektiv hat am Montagmittag einen 15-Jährigen dabei erwischt, wie er in einem Supermarkt in Duisburg-Meiderich zwei Glätteisen mitgehen lassen wollte. Als der Mann den Jungen beim Hinausgehen am Arm festhielt, verpasste der ihm einen Faustschlag. Es gelang ihm jedoch, den Ladendieb trotzdem festzuhalten, bis die Polizei da war.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit zur Wache und informierten seine Erziehungsberechtigten. Außerdem muss sich der Junge nun mit einer Anzeige auseinandersetzen. Der Ladendetektiv lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

(atrie)