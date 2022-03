Studie : 14.400 Menschen arbeiten in Duisburg in der Sozialwirtschaft

Eine Pflegekraft begleitet die Bewohnerin eines Altenheims mit Rollator beim Gang durch den Flur. Foto: dpa/Oliver Berg

Duisburg Erstmals hat das Rathaus einen Branchenreport für die Sozialwirtschaft in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Von Pflegern und Erziehern profitieren Tausende Bürger in der Stadt. Auch das Ehrenamt spielt eine große Rolle.

Am Ende kann man der Corona-Pandemie wenigstens einen positiven Nebeneffekt abgewinnen: Sie hat deutlich gemacht, wie wichtig soziale Berufe gerade heute sind. Pfleger, die alte und kranke Menschen betreuen. Erzieher, die sich sich stundenlang um kleine Kinder kümmern. Sterbebegleiter, die in den letzten Momenten da sind.

Sozialwirtschaft heißt diese Branche. Und wie es derzeit um sie bestellt ist, hat die Stadt Duisburg nun erstmals in einer groß angelegten Studie herausgefunden. Die Ergebnissen wurden am Mittwoch von Wirtschaftsdezernent Andree Haack und Vertretern der Branche vorgestellt. „Der demografische Wandel ist heute spürbar“, sagte Haack. Die Gesellschaft wird älter, die Nachfrage etwa nach Pflegeplätzen höher. Junge Leute könnte man aber derzeit gut für die Berufe gewinnen. „Viele suchen derzeit auch etwas Sinnstiftendes“, so Haack.

Andree Haack ist Dezernent für Wirtschaft bei der Stadt Duisburg. Foto: IHK

In der Duisburger Sozialwirtschaft, so ein Ergebnis der Studie, arbeiteten 2019 rund 14.400 Menschen. Das sind etwa acht Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Stadt. Die Zahlen zeigen damit zwar die Lage vor der Pandemie – große Bewegungen soll es dort seitdem allerdings nicht gegeben haben. Der Anteil an Frauen unter den Beschäftigten ist hoch, in Kindergärten etwa liegt er laut der Studie bei rund 90 Prozent.

Die meisten Jobs entfallen auf die stationäre Altenpflege, dort arbeiteten im Jahr 2019 insgesamt 4837 Beschäftigte, dahinter folgen Kindertagesstätten (2558), die ambulante Pflege (1912) und die Eingliederungshilfen (767). Die restlichen Beschäftigten arbeiten im Bereich „Sonstiges Sozialwesen“. Etwa 30.000 Menschen nahmen die Leistungen der Branche im Jahr 2019 insgesamt in Anspruch. Krankenhäuser und Schulen wurden hier allerdings nicht gezählt.

Das evangelische Christophoruswerk hat mehrere Standorte in Duisburg, hier der Betreuungsverein im Diakonischen Werk. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Erheblich angewiesen ist die Branche bei ihren Leistungen auf die Arbeit von Ehrenamtlichen. Die Studie geht davon aus, dass es 2019 bis zu 50.000 Duisburger waren, die sich ehrenamtlich betätigt haben. Explizit betonte Haack, dabei wurden auch die Personen gezählt, die nur sehr unregelmäßig im Einsatz waren.

Auch auf andere Branchen hat die Sozialwirtschaft einen Einfluss. So sagte Ulrich Christofczik, Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege und Vorstand des Evangelischen Christophoruswerk in Duisburg, man habe zuletzt insgesamt rund 35 Millionen Euro in Neubauten und Investitionen gesteckt. Das Christopheruswerk betreibt in Duisburg zehn Pflegeeinrichtungen. Insgesamt erwirtschaftete die Branche im Jahr 2019 knapp 380 Millionen Euro an Einkommen. Zum Bruttoinlandsprodukt trug die Sozialwirtschaft in der Stadt 1,2 Milliarden Euro bei.