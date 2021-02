Vorfall in Duisburg : 14-Jähriger schlägt, tritt und bespuckt Busfahrer

Vorfall in Duisburg

Duisburg Ein 14 Jahre alter Teenager hat am Montag für eine Menge Ärger in Duisburg gesorgt. Leidtragender war vor allem ein 56-jähriger Busfahrer. Doch auch Polizisten und Krankenhaus-Mitarbeiter mussten sich wüste Beleidigungen anhören.

Zunächst bedrohte der 14-Jährige gegen 17.50 Uhr an der Haltestelle Paßstraße in Alt-Homberg den Busfahrer mit Schlägen. Er wollte ihn so zwingen, sein Handy herauszugeben.