Leblos in der Badewanne gefunden : 14-Jährige aus Duisburg stirbt an Kohlenmonoxidvergiftung

Die Rettungskräfte kamen zu spät und konnten nur noch den Tod der Jugendlichen feststellen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Duisburg In Duisburg hat sich am Samstag ein tragisches Unglück ereignet: Ein Vater fand seine 14 Jahre alte Tochter leblos in der Badewanne, Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Jetzt steht die Todesursache fest.

Der 41-jährige Vater des Mädchens rief am Samstagnachmittag die Rettungskräfte zu seiner Wohnung im Duisburger Stadtteil Beeckerwerth, weil er seine Tochter leblos in der Badewanne gefunden hatte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Sanitäter und einen Notarzt verstarb die 14-Jährige noch vor Ort.

Da alle Familienmitglieder aus unerklärlichen Gründen über Schwindel klagten, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihnen bestand keine Lebensgefahr.

Die rechtsmedizinische Untersuchung des Mädchens am Montag brachte hervor, dass eine Kohlenmonoxidintoxikation todesursächlich war. Auch bei Untersuchungen der anderen Familienmitglieder kam heraus, dass sie erhöhte CO²-Werte im Blut hatten.

Die Kriminalpolizei und ein Sachverständiger ermitteln jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte und überprüfen die Therme.

Am gleichen Tag (27. März) hat sich nach Angaben der Polizei ein ganz ähnlicher Unfall im Stadtteil Beeck ereignet: Ein 25-Jähriger war im Badezimmer bewusstlos zusammengebrochen und anschließend in ein Krankenhaus nach Düsseldorf gebracht worden. Rettungssanitäter brachten darüber hinaus sieben weitere Anwohner mit dem Verdacht auf leichte Kohlenmonoxidvergiftungen ebenfalls in Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen könnte auch hier eine defekte Gastherme zu dem Unfall geführt haben.

Solche Unfälle ereignen sich glücklicherweise selten. Dennoch unterstreicht die Polizei Duisburg in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Anmeldung und der regelmäßigen Wartung von Gasthermen. Für Laien ist nicht erkennbar, wenn eine Therme nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und Gas austritt. Bei Fragen sollten Bürgerinnen und Bürger Kontakt zum Schornsteinfeger aufnehmen.

