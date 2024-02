Verfolgungsjagd in Duisburg 14-Jährige flüchtet mit gestohlenem Auto – Polizei schlägt Scheibe ein

Mit einem gestohlenen Auto ist eine 14-Jährige in Duisburg vor der Polizei geflüchtet. Zeugen erkannten den gestohlenen Wagen am Donnerstag auf einer Straße in Hamborn und alarmierten die Beamten, wie die Polizei am Freitag berichtete. Das Auto war zwei Tage zuvor gestohlen worden.