Vorfall in Duisburg : 14-Jährige von Jugendlichen belästigt und auf der Flucht angefahren

Vorfall in Duisburg

Die 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Patrick Seeger

Duisburg Eine Gruppe von männlichen Jugendlichen hat am Mittwochabend ein Mädchen in einer Duisburger Straßenbahn belästigt. Als die 14-Jährige ausstieg und vor ihnen weglief, wurde sie von einem Auto erfasst. Zeugen leisteten erste Hilfe.

