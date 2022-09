Ausbildung in Duisburg : 137 neue Azubis bei der Stadt – Bewerbungsrunde fürs nächste Jahr läuft

Ausbildung in Duisburg

Duisburg 137 neue Auszubildende haben am heutigen Donnerstag bei der Stadt Duisburg angefangen. Die Auszubildenden der einzelnen Berufsgruppen wurden in unterschiedlichen Tagungsräumen der Mercatorhalle im CityPalais ins Team der Stadt aufgenommen.

„Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder zahlreichen Menschen einen attraktiven Ausbildungsplatz bei der Stadt Duisburg anbieten konnten“, so OB Link. Nach Abschluss der Ausbildung warte „eine abwechslungsreiche Tätigkeit und ein krisenfester Arbeitsplatz auf die neuen Nachwuchskräfte“, so Oberbürgermeister Sören Link.