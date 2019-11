Kulturausschuss : 13 vakante Stellen in der Stadtbibliothek

Die Zentralbibliothek gilt als Schmuckstück in der City. Allerdings fehlt dort und in den Stadtteilbiblotheken Personal. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Im Kulturausschuss ging es wieder einmal ums Geld. Kai Gottlob wurde mit Applaus verabschiedet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Wie in jedem Jahr beantwortete Kai Gottlob, Geschäftsführer des Filmforums, die üblichen Fragen der Kommunalpolitiker zu den Finanzen. Wie zu erwarten, wurde auch in der Kulturausschuss-Sitzung am Dienstagnachmittag der entsprechende Wirtschaftsplan einstimmig genehmigt. Dann jedoch wurde Ausschuss-Vorsitzender Udo Vohl weniger formell. Er wies alle Anwesenden darauf hin, dass Kai Gottlob (63) zum letzten Mal als Geschäftsführer des Filmforums an einer Kulturausschuss-Sitzung teilnimmt. Ende des Jahres geht er in den Ruhestand. Gottlob habe maßgeblich dazu beigetragen, dass das Duisburger Filmforum eine Erfolgsgeschichte wurde. Unter seiner Leitung wurde unter anderem auch das Sommerkino im Landschaftspark gestartet, zu dem Tausende Menschen strömen: ein Lichtblick im Sommerprogramm der Stadt.

Mit einem Beifall, den man ansonsten im Rathaus nur ganz selten hört, bedankten sich die Kommunalpolitker bei Gottlob. In der Sitzung wurde auch der Name seines Nachfolgers bekannt gegeben. Das wird Gottlob übrigens gefreut haben, denn Michael Beckmann ist auch sein Personalvorschlag. Über ihn, der in Duisburg lebt, ist folgendes bekannt: Michael Beckmann (geb. 1963) begann seine berufliche Laufbahn bei der UFA-Theater AG als Assistent der Verwaltungsdirektion Süd in Frankfurt, ab 1994 wechselte er als Verwaltungsdirektor dann nach Berlin bzw. später an den Firmensitz Düsseldorf. Seit 1999 ist Michael Beckmann für die 20th Century Fox of Germany als Branch Manager für den Vertrieb von Kinofilmen in Nord und Westdeutschland tätig. Als Geschäftsführer der Cinedownload.de GmbH entwickelt er darüber hinaus branchenspezifische digitale Distributions- und Kommunikationswege. Ebenso ist er Gründer und Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen Vereins Bewegende Bilder e.V. und Mitgründer der Crowdfunding-Plattform startnext.de, eine Plattform zur Projekt-finanzierung für Künstler.

Info Kondolenzbuch für Krings liegt im Rathaus aus Foto: Peter Klucken Gedenken Zu Beginn der Sitzung erhoben sich alle Anwesenden zum Gedenken an den verstorbenen Alt-Oberbürgermeister Josef Krings. Udo Vohl als Ausschuss-Vorsitzender erinnerte an Krings’ Verdienste und hob hervor, dass dieser kulturelle und soziale Belange stets miteinander vereinbaren wollte. Ausschuss Krings war nicht nur von 1975 bis 1997 Oberbürgermeister, sondern auch Vorsitzender des Kulturausschusses. Dieses Amt hatte er über seine Oberbürgermeisterzeit bis 1999 inne. Im Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus.