Vorfall in Duisburg 12-Jährige wird auf Schulweg sexuell belästigt

Eine 12-Jährige wurde am Mittwoch in Duisburg auf dem Weg zur Schule von einem Mann sexuell belästigt. Auf Höhe einer Tankstelle an der Dr. Wilhelm-Roelen-Straße in Walsum bemerkte die Schülerin, dass sie verfolgt wird. Bis in ein angrenzendes Waldstück hinein lief der Unbekannte hinter ihr her.